Асмус сравнила себя с Милохиным
Кристина Асмус ради роли уже не в первый раз меняет внешность. Она время от времени перекрашивается из блондинки в брюнетку и наоборот. Накануне она в очередной раз отправилась в салон красоты, чтобы изменить темный цвет волос на светлый.
Результат оказался далек от ожидаемого. Кристинины локоны стали морковно-рыжими. Актрисе ничего не оставалось, кроме как посмеяться над собой, рассказывает «Комсомольская Правда».
«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» - обратилась актриса к подписчикам в микроблоге.
Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Комик и актриса снялись вместе на дне рождении дочери.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.