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Асмус сравнила себя с Милохиным

Кристина Асмус ради роли уже не в первый раз меняет внешность. Она время от времени перекрашивается из блондинки в брюнетку и наоборот. Накануне она в очередной раз отправилась в салон красоты, чтобы изменить темный цвет волос на светлый.

Асмус сравнила себя с Милохиным
© РИА Новости

Результат оказался далек от ожидаемого. Кристинины локоны стали морковно-рыжими. Актрисе ничего не оставалось, кроме как посмеяться над собой, рассказывает «Комсомольская Правда».

«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» - обратилась актриса к подписчикам в микроблоге.

Instagram (организация запрещена в России)*

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Комик и актриса снялись вместе на дне рождении дочери.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.

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