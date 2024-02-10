Счета Киркорова заблокировала налоговая служба
В СМИ и социальных сетях появилась информация, что что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. Певец не оплатил страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей, пишут news.ru.
Ранее сообщалось о том, что Филипп Бедросович задолжал налоговикам боле 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН. Через некоторое время СМИ написали, что поп-король закрыл задолженность. Это произошло после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.
Но, судя по всему, у ФНС еще остались претензии к Киркорову.
На фоне многочисленных отмен участия Филиппа Киркорова в ТВ-проектах, последовавших за скандальной вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой его участие в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ подвергалось сомнению.
Однако выяснилось, что певец все же остался в жюри. По данным источника издания СтарХит, съемки первого выпуска уже прошли в «Главкино». Вместе с Киркоровым угадывать звезд под масками будут Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко.