Счета Киркорова заблокировала налоговая служба

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. Певец не оплатил страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей, пишут news.ru.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Бедросович задолжал налоговикам боле 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН. Через некоторое время СМИ написали, что поп-король закрыл задолженность. Это произошло после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

Но, судя по всему, у ФНС еще остались претензии к Киркорову.

На фоне многочисленных отмен участия Филиппа Киркорова в ТВ-проектах, последовавших за скандальной вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой его участие в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ подвергалось сомнению.