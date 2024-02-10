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Счета Киркорова заблокировала налоговая служба

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. Певец не оплатил страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей, пишут news.ru.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Бедросович задолжал налоговикам боле 12 миллионов рублей. В эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН. Через некоторое время СМИ написали, что поп-король закрыл задолженность. Это произошло после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

Но, судя по всему, у ФНС еще остались претензии к Киркорову.

На фоне многочисленных отмен участия Филиппа Киркорова в ТВ-проектах, последовавших за скандальной вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой его участие в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ подвергалось сомнению.

Однако выяснилось, что певец все же остался в жюри. По данным источника издания СтарХит, съемки первого выпуска уже прошли в «Главкино». Вместе с Киркоровым угадывать звезд под масками будут Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко.

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Анастасия Ивлеева
Регина Тодоренко
Тимур Родригез
Филипп Киркоров
ФНС России
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