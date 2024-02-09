Посол России в Таиланде прокомментировал ситуацию с «Би-2»

«Каждая страна в праве для себя определить форму решения. Есть практика общепринятая, мы знаем об этой практике, знаем, как это все обычно осуществляется, какими правилами руководствуются наши таиландские коллеги. Но понятно, что в каких-то ситуациях могут быть и другие решения. Мы с уважением относимся к их решениям, как и они с уважением относятся ко многим нашим решениям», — подытожил он.