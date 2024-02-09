Посол России в Таиланде прокомментировал ситуацию с «Би-2»
Посол России в Таиланде Евгений Томихин прокомментировал ситуацию с российской рок-группой «Би-2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Томихина, ситуация с группой стала очередным примером нарушения иммиграционного законодательства Таиланда приезжими. При этом дипломат также добавил, что западная общественность проигнорировала факт нарушения музыкантами местного законодательства.
«Подавляющее большинство западных комментаторов эти моменты просто игнорировали, потому что для их целей это было неудобно: на этом вся ситуация возникла, а комментировать все бросились "нарушения прав человека", политическую окраску, принадлежность к списку иноагентов и так далее», — заявил Томихин.
Дипломат также считает, что подобное информационное давление является важным моментом, а властям Таиланда пришлось разрешать ситуацию вопреки недовольству общественности.
«Каждая страна в праве для себя определить форму решения. Есть практика общепринятая, мы знаем об этой практике, знаем, как это все обычно осуществляется, какими правилами руководствуются наши таиландские коллеги. Но понятно, что в каких-то ситуациях могут быть и другие решения. Мы с уважением относимся к их решениям, как и они с уважением относятся ко многим нашим решениям», — подытожил он.
Напомним, что ранее состав группы «Би-2» арестовали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на проведение выступлений. Позже в СМИ появилась информация о том, что проверить документы рок-группы призвали дипломаты из российского генконсульства в Таиланде.