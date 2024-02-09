Волочкова вспомнила роман с Джимом Керри

«А когда я уже рассталась с Сулейманом, у меня были гастроли с Большим театром в Америке, в штате Вейл. И вот там мы с Джимом встретились, и у нас уже тогда начался роман», — вспомнила она, отметив, что в тот период актер подарил ее дочери на день рождения большую коробку кукол.