Джастина и Хейли Бибер заподозрили в разводе

Канадского певца Джастина Бибера и его супругу Хейли заподозрили в разводе после слухов о ее беременности. Соответствующую информацию публикует издание In Touch Weekly.

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Как заявил инсайдер, имя которого не раскрывается, 27-летняя манекенщица достигла переломного момента в отношениях с 29-летним исполнителем.

«Джастин навязчив и очень полагается на нее в плане своего эмоционального и психологического благополучия. Бывают моменты, когда Хейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова побыть одна», — рассказал источник.

При этом он уточнил, что пара уже пережила много взлетов и падений, связанных с вопросом о детях, а также с прошлыми отношениями Бибера с актрисой Селеной Гомес.

«Друзья удивлены, что они продержались так долго», — высказался инсайдер.

Среди прочего, ранее модель Торонто в широких серых штанах и черном объемном свитере.