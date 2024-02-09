Режиссер «Голоса» вспомнил, как Градский «орал и визжал» на работников шоу

Режиссер «Голоса» Андрей Сычев признался в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что мэтр Александр Градский конфликтовал с работниками проекта.

«Градский так орал, так визжал про нашу телевизионную деятельность, что «вы испортили эстрадный мир своими развлечениями…» Ничего-то ему не надо было», — рассказал режиссер.

Сычев отметил, что Градский лично следил за тем, как показаны номера его участников. По словам режиссера, артист мог показать, как нужно ставить свет, или же попросить убрать график, которая ему не нравилось.

Как заявил Сычев, Градский ненавидел все, что связано с постановками и приукрашиванием номеров. Его интересовало только то, что было «внутри самих артистов» и сам их вокал.

Сычев объяснил, что некоторые наставники «Голоса» хотят сделать из номеров своих участников большие постановки. Режиссер считает, что в этом нет необходимости.

«В этом проекте не нужно, чтобы вокруг участников плясали, стояли какие-то кресла-стулья. Это как бокс — вышли боксировать, не надо мешать, только красивые девочки пронесли раунды и все», — объяснил Сычев.