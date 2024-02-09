«Осталось полтора года»: Поплавская рассказала об ошибочном диагнозе онкологии
В 2016 году российская актриса Яна Поплавская по рекомендации врачей сдала анализы, чтобы проверить организм на наличие онкологических заболеваний. Знаменитость отнеслась к этой процедуре равнодушно, однако результаты оказались для нее неутешительными — медики обнаружили у Поплавской рак.
Позднее выяснилось, что диагноз был ошибочный, однако он не на шутку напугал актрису. В интервью программе RTVI «Легенда» Яна Поплавская рассказала, как переживала момент неведения и чуть не ушла в депрессию.
— Мне сказали, что осталось жить полтора года. Но полтора года — это очень мало. Тем более, когда у тебя дети, когда ты понимаешь, что ты не сможешь их до конца вырастить, ты не сможешь увидеть, как они женятся, — призналась Поплавская.
По результатам повторной сдачи анализов у актрисы уже не обнаружили маркеров онкологии.
Яна Поплавская также прокомментировала высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о главе государства, которые показались ей странными.
В конце 2023 года сын Поплавской уехал на фронт. Клим добровольно отправился защищать родную страну. Актриса рассказала, как отнеслась к решению старшего наследника. По ее словам, после обучения Поплавскому предложили участвовать в съемках документального проекта в зоне спецоперации.