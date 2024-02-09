Поплавская рассказала об ошибочном диагнозе онкологии

— Мне сказали, что осталось жить полтора года. Но полтора года — это очень мало. Тем более, когда у тебя дети, когда ты понимаешь, что ты не сможешь их до конца вырастить, ты не сможешь увидеть, как они женятся, — призналась Поплавская.