Игорь Николаев выступит 16 февраля  в клубе  «Космонавт»!

16 февраля певец, поэт и композитор Игоря Николаев в рамках своего гастрольного тура выступит в Петербурге в клубе «Космонавт» с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». В программу войдут песни из нового альбома Маэстро «Линия жизни», хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Выступление Игоря Николаева подарит зрителям прекрасное настроение. Его нежные и мелодичные композиции о любви никого не оставят равнодушными, и уже через 15 минут все слушатели начинают подпевать музыканту.

Игорь Николаев начал сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Сегодня он – один из лучших авторов на российской эстраде, чьи песни стали яркой страницей в творческой биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона и других, который также сотрудничал с зарубежными артистами (Синди Лаупер, Бенни Андерсен (ABBA), Лиз Нильсон, Томми Корберг) и создал гимн для церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Композитор и Народный артист РФ не раз был отмечен премиями «Песня года», «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ», Российской Музыкальной премией «Овация» и многочисленными наградами за вклад в российское музыкальное искусство.

"Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты - это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии. Приходите и споём вместе, потому что мы нужны друг другу!" - сказал Игорь Николаев.