Киркоров сменил имидж после скандала с вечеринкой Ивлеевой

«Председатель на месте, правда, его не узнать, вновь сменил имидж, никаких страз и перьев, вел себя очень тихо и достойно. Филиппа тепло встретили. Он тоже был очень рад всех видеть, поблагодарил за поддержку, признался, что соскучился по «Маске» и очень ждал этого дня», — вспомнил инсайдер.