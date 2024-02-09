Самойлова пожаловалась на траты и долги 9-летней дочери

Блогерша и модель Оксана Самойлова публично заявила, что дочь Лея не умеет откладывать деньги и оказывается в долгах. Видео разговора с ней она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам блогерши, Лея регулярно тратит деньги на карманные расходы до нуля. Оксана Самойлова порекомендовала дочери откладывать хотя бы 10% от всей суммы. Однако Лея ответила матери, что не умеет хранить деньги и готова лишь постоянно их тратить. В итоге модель заявила, что у дочери уже много долгов, а она все дальше транжирит деньги.

На днях Оксана Самойлова показала, как выглядит без волос после 15 лет наращивания. Оказалось, что у модели каштановые волосы средней длины. Позже она показала реакцию дочери Леи на новую прическу.