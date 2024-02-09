Жена Меладзе впервые за долгое время поделилась фото с мужем

В последнее время в Сети распространяется информация об ухудшении отношений певца Валерия Меладзе с его супругой Альбиной Джанабаевой. Недавно произошел новый виток обсуждений, который спровоцировала сама звездная пара.

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В своем микроблоге в социальной сети Альбина Джанабаева впервые за длительный период времени выложила совместное фото с мужем. На снимке пара куда-то направляется на автомобиле. Пост супруга артиста сопроводила многозначительной подписью.

— Привет, дорогие! Как вы? Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку, — иронично подписала публикацию Джанабаева.

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В январе отец Валерия Меладзе скончался в реанимации из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Мужчины не стало в возрасте 90 лет.