«Едем разводиться»: жена Меладзе впервые за долгое время поделилась фото с мужем
В последнее время в Сети распространяется информация об ухудшении отношений певца Валерия Меладзе с его супругой Альбиной Джанабаевой. Недавно произошел новый виток обсуждений, который спровоцировала сама звездная пара.
В своем микроблоге в социальной сети Альбина Джанабаева впервые за длительный период времени выложила совместное фото с мужем. На снимке пара куда-то направляется на автомобиле. Пост супруга артиста сопроводила многозначительной подписью.
— Привет, дорогие! Как вы? Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку, — иронично подписала публикацию Джанабаева.
В январе отец Валерия Меладзе скончался в реанимации из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Мужчины не стало в возрасте 90 лет.
В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что певца могут лишить авторских выплат за прослушивание его музыки в России. Соответствующие инициативы были спровоцированы после нескольких скандалов, в которых он успел поучаствовать. Валерий Меладзе также задолжал в России налогов на сумму около 1,7 миллиона рублей.