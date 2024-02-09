Лазарева впечатлил танец диско-бабушки на его концерте в Коми

Певец Сергей Лазарев впечатлился танцу диско-бабушки Лидии Уляшовой, которая посетила его концерт в Сыктывкаре. Как сообщает «КП», видео с ней музыкант опубликовал на своей странице в популярной соцсети.

Уляшова прославилась еще в 2017 году, после того как посетила концерт группы Ottawan — видео с ее танцем завирусилось в Сети. После этого бабушку замечали на выступлениях других музыкантов, а в 2019 году она даже вышла на сцену с поп-королем Филиппом Киркоровым.

«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья», — написал в публикации Лазарев.

Видео собрало тысячи лайков и комментариев. Подписчики певца отмечали, что с Уляшовой надо брать пример, а самой бабушке дать бесплатный абонемент на все концерты.

«Если у меня через n-ое количество лет не будет такого вайба, то зачем мне это», — написал один из комментаторов.