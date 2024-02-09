Стало известно, сколько берет Галкин* за час выступления

На днях я звонил директору, чтобы разузнать его [Галкина] гонорар за корпоратив, представившись заказчиком. Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар. Ну конечно, заработка-то стабильного нет, в России никому не нужен, зарабатывает как может. Так еще и замка своего может лишиться. Те, кто распространяют фейки о российской армии, могут лишиться своего имущества. Вот так-то, Максим, и никакая Пугачева тебе не поможет! — сказал Сорян.