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Актер Максим Емельянов лишился прав на год за оставление места ДТП

Судебный участок №229 района Чертаново-Центральное Москвы на один год лишил прав актера Максима Емельянова. Lenta.ru

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, Емельянов, находясь на рулем транспортного средства, допустил наезд на припаркованный автомобиль, после чего покинул место аварии. RT на русском

Емельянову 33 года. В наибольшей степени он запомнился российского кинозрителю по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Летчик», «Праведник», «Кухня, «Перевал Дятлова», «Коммисарша». ТК "Звезда"

Актера Емельянова лишили прав после того, как он сбежал с места ДТП
© РИА Новости
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