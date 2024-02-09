Актера Емельянова лишили прав после того, как он сбежал с места ДТП

Судебный участок №229 района Чертаново-Центральное Москвы на один год лишил прав актера Максима Емельянова. Lenta.ru
Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, Емельянов, находясь на рулем транспортного средства, допустил наезд на припаркованный автомобиль, после чего покинул место аварии. RT на русском
Емельянову 33 года. В наибольшей степени он запомнился российского кинозрителю по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Летчик», «Праведник», «Кухня, «Перевал Дятлова», «Коммисарша». ТК "Звезда"