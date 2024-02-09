Стало известно о возвращении Киркорова на телеэкраны

Народный артист России Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru
По данным портала, авторы программы приняли решение не убирать звезду из эфира. Lenta.ru
В публикации SHOT указано, что вместе с ним в жюри будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и еще один приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который, к слову, также был замечен на скандальном мероприятии Ивлеевой. News.ru
В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. Ura.Ru