Стало известно о возвращении Киркорова на телеэкраны

Народный артист России Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

По данным портала, авторы программы приняли решение не убирать звезду из эфира. Lenta.ru

В публикации SHOT указано, что вместе с ним в жюри будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и еще один приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который, к слову, также был замечен на скандальном мероприятии Ивлеевой. News.ru