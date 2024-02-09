Подписчики Галкина* неоднозначно отреагировали на его визит в Баку

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) прилетел в столицу Азербайджана Баку. Как сообщает РИА Новости, об этом пародист рассказал в социальных сетях.

Галкин* напомнил, что сегодня, 9 февраля, даст в Баку концерт. В публикации он назвал город «солнечным» и «невероятным». В комментариях многие удивились, что артист, критикующий Россию, решил приехать в соседнюю с ней страну.

«Неужели ему разрешили въезд?»; «Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами», — писали пользователи.

Некоторые комментаторы также напомнили об отмене выступлений Галкина* в ОАЭ и Таиланде, предположив, что юморист решил вернуться в страны постсоветского пространства, где его знают местные жители.

Ранее Галкин* дал три концерта в Австралии. Во время гастролей он посетил один из старейших музеев страны — Национальную галерею Виктории. В соцсетях он устроил виртуальную «экскурсию», в ходе которой высмеял экспозиции: артист считает, что в них плохо сочетается современное и классическое искусство.