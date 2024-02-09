Надели наряды и выпили ящик шампанского: Рудковская вспомнила случаи с прислугой
Телеведущая Яна Рудковская рассказала о неловких инцидентах, которые происходили у нее с прислугой.
Знаменитость наняла двух уборщиц в свой особняк. Один раз Рудковская попросила домработницу протереть белую сумку Hermes Birkin стоимостью несколько миллионов рублей.
— Я уезжаю на работу, раньше освобождаюсь, возвращаюсь домой, домработница убирается, я захожу в ванную и вижу свою сумку. В мокрой ванне. Под краном. То есть вот прям под прямым сильнейшем напором воды, — вспоминает телеведущая в своем микроблоге.
49-летняя супруга фигуриста Евгения Плющенко призналась, что в тот момент она разрыдалась, так как вид сумки был уничтожен.
Также прислуга надевала наряды Рудковской и мылась в ее ванне, а однажды домработница выпила ящик коллекционного шампанского. Кроме того, нанятый водитель разбил элитный внедорожник стоимостью 30 миллионов рублей. После скандалов Рудковская установила в особняке камеры видеонаблюдения.
До этого Яна Рудковская рассказала, что ее муж, олимпийский чемпион в одиночном катании Евгений Плющенко, в ближайшее время планирует пройти седьмую операцию на позвоночнике.