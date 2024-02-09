Надели наряды и выпили ящик шампанского: Рудковская вспомнила случаи с прислугой

Телеведущая Яна Рудковская рассказала о неловких инцидентах, которые происходили у нее с прислугой.

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Знаменитость наняла двух уборщиц в свой особняк. Один раз Рудковская попросила домработницу протереть белую сумку Hermes Birkin стоимостью несколько миллионов рублей.

— Я уезжаю на работу, раньше освобождаюсь, возвращаюсь домой, домработница убирается, я захожу в ванную и вижу свою сумку. В мокрой ванне. Под краном. То есть вот прям под прямым сильнейшем напором воды, — вспоминает телеведущая в своем микроблоге.

49-летняя супруга фигуриста Евгения Плющенко призналась, что в тот момент она разрыдалась, так как вид сумки был уничтожен.

Также прислуга надевала наряды Рудковской и мылась в ее ванне, а однажды домработница выпила ящик коллекционного шампанского. Кроме того, нанятый водитель разбил элитный внедорожник стоимостью 30 миллионов рублей. После скандалов Рудковская установила в особняке камеры видеонаблюдения.