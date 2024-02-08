«Начинаю плакать»: Гузеева рассказала о проблемах в браке
Телеведущая замужем за ресторатором Игорем Бухаровым
Более 25 лет Лариса Гузеева счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. О личной жизни теледива говорит очень редко, предпочитает устраивать ее участникам шоу «Давай поженимся!». Но на съемках одной из программ неожиданно разоткровенничалась. Звезда призналась, что иногда поведение супруга выводит ее из равновесия. Зачастую это случается тогда, когда мужчина не прислушивается к ее желаниям.
«Если я Игорю говорю, купи бородинский хлеб. А он покупает с семечками, который он любит, а я терпеть не могу хлеб с какими-то дополнениями. Я начинаю плакать, меня это обижает! Я жду этот бородинский хлеб, а он приносит все что угодно. Это называется „невнимание к партнеру“. И это разрушает брак. Об этом надо говорить!» — заявила Гузеева.