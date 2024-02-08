«Начинаю плакать»: Гузеева рассказала о проблемах в браке

«Если я Игорю говорю, купи бородинский хлеб. А он покупает с семечками, который он любит, а я терпеть не могу хлеб с какими-то дополнениями. Я начинаю плакать, меня это обижает! Я жду этот бородинский хлеб, а он приносит все что угодно. Это называется „невнимание к партнеру“. И это разрушает брак. Об этом надо говорить!» — заявила Гузеева.