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Киркоров вернулся из Америки с подарками от Balenciaga для жены Хайдарова

Вернувшийся из Америки певец Филип Киркоров подарил супруге звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлане подарок от Balenciaga. Об этом стало известно после появления соответствующего ролика в блоге супруги Хайдарова.

Киркоров вернулся из Америки с подарками от Balenciaga
© wikipedia.org

В ролике, снятым Светланой, певец, полностью одетый в Balenciaga, приносит друзьям большие пакеты с подарками. Видео в своих соцсетях супруга Хайдарова подписала словами: «Папик вернулся».

В начале января Киркоров покинул страну на фоне скандала с «голой вечеринкой». Российского артиста заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Каким образом певец закупился продукцией бренда Balenciaga, который признал его персоной нон грата, неизвестно.

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Тимур Хайдаров
Мадонна
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