Киркоров вернулся из Америки с подарками от Balenciaga

Вернувшийся из Америки певец Филип Киркоров подарил супруге звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлане подарок от Balenciaga. Об этом стало известно после появления соответствующего ролика в блоге супруги Хайдарова.

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В ролике, снятым Светланой, певец, полностью одетый в Balenciaga, приносит друзьям большие пакеты с подарками. Видео в своих соцсетях супруга Хайдарова подписала словами: «Папик вернулся».