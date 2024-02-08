Киркоров вернулся из Америки с подарками от Balenciaga для жены Хайдарова
Вернувшийся из Америки певец Филип Киркоров подарил супруге звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлане подарок от Balenciaga. Об этом стало известно после появления соответствующего ролика в блоге супруги Хайдарова.
В ролике, снятым Светланой, певец, полностью одетый в Balenciaga, приносит друзьям большие пакеты с подарками. Видео в своих соцсетях супруга Хайдарова подписала словами: «Папик вернулся».
В начале января Киркоров покинул страну на фоне скандала с «голой вечеринкой». Российского артиста заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. Каким образом певец закупился продукцией бренда Balenciaga, который признал его персоной нон грата, неизвестно.