Раскрыто имя второго наставника "Новой Фабрики звезд"

Уже скоро ТНТ вместе с компанией "ВайтМедиа" запустит "Новую Фабрику звезд" - легендарный проект, подаривший российскому шоу-бизнесу не один десяток топовых исполнителей. В "Новой Фабрике звезд" продюсеров будет двое. Одним из них станет Сергей Жуков, о чем мы писали ранее, вторым - и это стало известно сегодня - Сергей Шнуров.

Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать знаменитостей из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ.