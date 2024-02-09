Раскрыто имя второго наставника "Новой Фабрики звезд"
Уже скоро ТНТ вместе с компанией "ВайтМедиа" запустит "Новую Фабрику звезд" - легендарный проект, подаривший российскому шоу-бизнесу не один десяток топовых исполнителей. В "Новой Фабрике звезд" продюсеров будет двое. Одним из них станет Сергей Жуков, о чем мы писали ранее, вторым - и это стало известно сегодня - Сергей Шнуров.
Лидер одной из самых скандальных музыкальных группировок "Ленинград" не только успешный музыкант, но и продюсер. У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать знаменитостей из талантливых молодых ребят в "Новой Фабрике звезд" на ТНТ.
А уже 11 февраля в Москве состоится открытый кастинг в "Новую Фабрику звезд" на киностудии "Мосфильм". Чтобы принять участие в кастинге, необходимо соблюсти три основных условия: возраст участников должен быть от 16 до 21 года, кандидат должен уметь петь и обязательно хорошо владеть русским языком. Также необходимо заполнить форму по ссылке https://fz.weitmedia.com/.