Продюсер Лавров рассказал о скандале, который устроила Пугачева

Продюсер Сергей Лавров припомнил скандал певицы Аллы Пугачевой, который произошел после выхода статьи о ее концерте в Подмосковье. По его словам, певица «рвала и метала», когда прочитала статью перед концертом в Зеленограде.
«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего», — поделился Лавров в разговоре с NEWS.ru.
Он вспомнил случай с концертом в Зеленограде. Перед выступлением Примадонны местная газета написала статью с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья». Суть публикации заключалась в том, что у мужа Пугачевой случился финансовый кризис и образовались большие долги после мюзикла «Чикаго», поэтому ей приходится выступать в Домах культуры с провалившимися полами.
«Она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — рассказал Лавров.
Продюсер отметил, что певица всегда быстро выходила из себя, однако то же время была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки. По его мнению, скандалы современных артистов куда страшнее, чем тот скандал Пугачевой.