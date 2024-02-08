Продюсер Лавров рассказал о скандале, который устроила Пугачева

Продюсер Сергей Лавров припомнил скандал певицы Аллы Пугачевой, который произошел после выхода статьи о ее концерте в Подмосковье. По его словам, певица «рвала и метала», когда прочитала статью перед концертом в Зеленограде.

«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего», — поделился Лавров в разговоре с NEWS.ru.

Он вспомнил случай с концертом в Зеленограде. Перед выступлением Примадонны местная газета написала статью с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья». Суть публикации заключалась в том, что у мужа Пугачевой случился финансовый кризис и образовались большие долги после мюзикла «Чикаго», поэтому ей приходится выступать в Домах культуры с провалившимися полами.

«Она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — рассказал Лавров.