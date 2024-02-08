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Продюсер Лавров: Пугачева рвала и метала после статьи о себе

Продюсер Сергей Лавров припомнил скандал певицы Аллы Пугачевой, который произошел после выхода статьи о ее концерте в Подмосковье. По его словам, певица «рвала и метала», когда прочитала статью перед концертом в Зеленограде.

Продюсер Лавров рассказал о скандале, который устроила Пугачева
© РИА Новости

«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего», — поделился Лавров в разговоре с NEWS.ru.

Он вспомнил случай с концертом в Зеленограде. Перед выступлением Примадонны местная газета написала статью с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья». Суть публикации заключалась в том, что у мужа Пугачевой случился финансовый кризис и образовались большие долги после мюзикла «Чикаго», поэтому ей приходится выступать в Домах культуры с провалившимися полами.

«Она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — рассказал Лавров.

Продюсер отметил, что певица всегда быстро выходила из себя, однако то же время была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки. По его мнению, скандалы современных артистов куда страшнее, чем тот скандал Пугачевой.

Шоу-бизнес
Алла Пугачева
Сергей Лавров
Московская Область
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