Агата Муцениеце вновь требует алименты от Павла Прилучного
Актриса Агата Муцениеце ("Я - медведь") решила вновь судиться за алименты с Павлом Приличным.
В декабре 2023 года она отозвала подобный иск.
По данным Telegram-канала Mash, актриса опять обратилась в Головинский суд Москвы с требованием установить алименты в размере 30% заработка Прилучного. Сейчас актер выплачивает в месяц около 100 тыс. рублей на двух детей.
Муцениеце рассказывала в соцсетях, что учеба сына в элитной частной гимназии стоит ей 1,6 млн рублей в год. После развода актриса через суд выписала бывшего мужа из квартиры и взыскала расходы.