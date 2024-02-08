Агата Муцениеце вновь требует алименты от Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце ("Я - медведь") решила вновь судиться за алименты с Павлом Приличным.

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В декабре 2023 года она отозвала подобный иск.

По данным Telegram-канала Mash, актриса опять обратилась в Головинский суд Москвы с требованием установить алименты в размере 30% заработка Прилучного. Сейчас актер выплачивает в месяц около 100 тыс. рублей на двух детей.