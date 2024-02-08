Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара

Певец Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей и вынудил заведение сменить название, сообщает Telegram-канал SHOT. В 2020 году исполнитель посещал бар и выступал там перед фанатами.

По данным SHOT, через два года после визита в заведение на Байкальской Жуков возмутился, что рестораторы используют название его группы, тем самым нарушая авторские права. Представители артиста съездили в бар и сфотографировали вывески с надписями «Руки вверх». Ущерб от использования каждой оценили в 200 тысяч рублей, в общей сложности их оказалось пять.