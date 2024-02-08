Малинину захотели запретить зарабатывать в России

Малинин вернулся в Россию и угодил в грандиозный скандал
Певец Александр Малинин два года назад обосновался в Европе. Недавно Малинин вернулся на Родину и угодил в скандал.
Как пишет «Комсомольская правда», за несколько дней до концерта 65-летнего артиста депутаты Саратовской областной думы хотели запретить ему зарабатывать деньги в России. Артиста обвинили в том, что он пытается усидеть на двух стульях.
Мол, за два года он ни разу не обозначил своей позиции по СВО. Кроме того, Малинин является народным артистом Украины и от этого звания отказываться на собирается. Активистов это возмутило до глубины души.
Впрочем, концерт состоялся.
"Малинин пробормотал со сцены пустые и глупые слова. Просто-напросто он боится потерять возможность жить в Германии. Знает, что в Европе ему сразу выпишут «черную метку», если он публично поддержит Россию. Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах. Александр Малинин, вы обыкновенный трус!" - заявил председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов.