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Малинин вернулся в Россию и угодил в грандиозный скандал

Певец Александр Малинин два года назад обосновался в Европе. Недавно Малинин вернулся на Родину и угодил в скандал.

Малинину захотели запретить зарабатывать в России
© ТАСС

Как пишет «Комсомольская правда», за несколько дней до концерта 65-летнего артиста депутаты Саратовской областной думы хотели запретить ему зарабатывать деньги в России. Артиста обвинили в том, что он пытается усидеть на двух стульях.

Мол, за два года он ни разу не обозначил своей позиции по СВО. Кроме того, Малинин является народным артистом Украины и от этого звания отказываться на собирается. Активистов это возмутило до глубины души.

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Впрочем, концерт состоялся.

"Малинин пробормотал со сцены пустые и глупые слова. Просто-напросто он боится потерять возможность жить в Германии. Знает, что в Европе ему сразу выпишут «черную метку», если он публично поддержит Россию. Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах. Александр Малинин, вы обыкновенный трус!" - заявил председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов.

Шоу-бизнес
Александр Малинин
Россия
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