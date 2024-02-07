Основатель «Агаты Кристи» прокомментировал отмену артистов-русофобов

«Там люди сострадательные, снисходительные. То есть там и Шевчука, и Гребенщикова* послушают, но того, кто откровенно что-то русофобское заявлял, скажут: "Не могу его слушать". Для меня это нормально. Если кто-то наплевал на них всех публично, тот не должен звучать на радиостанциях сейчас, а там разберемся. Это справедливо», — сказал музыкант.