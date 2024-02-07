Основатель «Агаты Кристи» прокомментировал отмену артистов-русофобов
Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает справедливой отмену выступлений артистов-русофобов в России. Такое заявление он сделал в интервью «Абзацу» в рамках проекта «Так сказать».
По словам Самойлова, в этом вопросе следует ориентироваться на участников СВО и «все, что им плохо, отменять».
«Там люди сострадательные, снисходительные. То есть там и Шевчука, и Гребенщикова* послушают, но того, кто откровенно что-то русофобское заявлял, скажут: "Не могу его слушать". Для меня это нормально. Если кто-то наплевал на них всех публично, тот не должен звучать на радиостанциях сейчас, а там разберемся. Это справедливо», — сказал музыкант.
Говоря об артистах, которые уехали из РФ после начала СВО на Украине, Самойлов заявил, что «каждый заменим». При этом он указал, что в случае культурных личностей стоит разграничивать «дар и его обладателя». С такой точки зрения, по словам музыканты, РФ ничего не потеряла.
Напомним, что Самойлов регулярно выступает на Донбассе с 2015 года и имеет медаль «За заслуги перед Республикой», которую ему вручил глава ЛНР.
*признан в РФ иноагентом