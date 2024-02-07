Экс-участница SEREBRO показала фигуру в «голом» топе

Перед камерой 38-летняя Ольга Серябкина перестала в черном прозрачном топе, под который надела бюстгальтер с завязками спереди. Артистка дополнила образ серебристыми серьгами. Певица распустила темные волосы и сделала макияж с тушью для ресниц и нежно-розовым блеском для губ.

Певица Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м у группы вышел первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила об уходе из коллектива. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».