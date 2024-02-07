Экс-участница SEREBRO показала фигуру в «голом» топе

Певица Ольга Серябкина снялась в откровенном топе
Певица Ольга Серябкина примерила откровенный образ. Экс-солистка группы SEREBRO показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, которую сделала в своем доме.
Перед камерой 38-летняя Ольга Серябкина перестала в черном прозрачном топе, под который надела бюстгальтер с завязками спереди. Артистка дополнила образ серебристыми серьгами. Певица распустила темные волосы и сделала макияж с тушью для ресниц и нежно-розовым блеском для губ.
Певица Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м у группы вышел первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила об уходе из коллектива. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».
Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебия в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку.