Концерт группы «Щенки» отменили после выступления солиста в одном носке

Концерт группы «Щенки» отменили в Туле после выступления солиста в одном носке. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного центра «Типография».

© Lenta.ru

Руководство площадки сообщило, что запланированное на 2 марта выступление группы не состоится по независящим от «Типографии» причинам.

Ранее солиста «Щенков» Максима Тесли арестовали на 10 суток за выход на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге обнаженным. На половом органе певца находился носок, который сполз во время выступления.