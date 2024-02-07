Галкин* высмеял один из старейших музеев Австралии

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) высмеял один из старейших и наиболее посещаемых музеев в Австралии — Национальную галерею Виктории. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях пародист устроил виртуальную «экскурсию» и негативно высказался о некоторых экспозициях.

Галкину* не понравилось, что в музее сотрудники сочетают классическое искусство с современным. Например, в одном из залов его возмутила большая неоновая надпись, расположенная рядом со старинным полотном.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», — сказал он.

В другом зале с картинами он высмеял расположение полотен на стенах. По мнению Галкина, сотрудники музея «слепили из того, что было».

Напомним, что в Австралию Галкин* приехал с гастролями. На прошлой неделе комик дал концерты в Мельбурне, Сиднее и Брисбене.