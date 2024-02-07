Киркоров установил стеклянный лифт в двухэтажной квартире в Москве

Авторы канала уверяют, что вид из окон в ролике совпадает с видом из квартир ЖК «Филипповский», где находится жилье певца. В сообщении отмечается, что несмотря на сведения об «обедневшем Филиппе Бедросовиче, денег у него хватит еще примерно жизни на три».

Сообщалось, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. Сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч. В стоимость также входит подтанцовка, кроме того, клиентам предоставляют возможность самим выбрать песни из репертуара. Райдер Киркорова также решили сократить, теперь исполнителю достаточно, чтобы в наличии было зеркало в пол, корзинка с фруктами, кола, нарезки, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт.