Соседов заявил о готовности заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с News.ru, что был бы не против заменить Филиппа Киркорова в членах жюри шоу «Маска».

Соседов назвал «Маску» ярким, интересным и необычным проектов. Критик отметил, что на российском телевидении раньше не было ничего подобного этому шоу. Также он высоко оценил костюмы, созданные в программе.

«И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», — поделился телеведущий.

Соседов считает, что единственная проблема программы — это то, что ее слишком часто показывают.

«Маска» — ведь праздник, это не должно быть чем-то обыденным, вечным, иначе зрителям шоу просто наскучит», — уточнил Соседов.

5 февраля телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска». Проект должен выйти 18 февраля вместо 11-го. Причина этого решения неизвестна.