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СМИ: Ивлеева отсудила у мебельной компании шесть тысяч вместо миллиона

Суд обязал мебельную компанию из Санкт-Петербурга выплатить блогеру Анастасии Ивлеевой 6048 рублей неустойки по иску из-за непостроенной гардеробной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Ивлеева отсудила у мебельной компании шесть тысяч вместо миллиона
© globallookpress.com

Ивлеева утверждала, что заплатила компании аванс в 1,1 миллиона рублей, после чего представители фирмы перестали выходить на связь, а их сайт перестал работать.

По данным SHOT, суд обязал вернуть блогеру «минимальную сумму» в 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

Руководитель мебельной компании заявил SHOT, что был не согласен с иском: по его словам, речь шла лишь о небольшой задержке в обустройстве гардеробной.

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