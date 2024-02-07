СМИ: Ивлеева отсудила у мебельной компании шесть тысяч вместо миллиона

Суд обязал мебельную компанию из Санкт-Петербурга выплатить блогеру Анастасии Ивлеевой 6048 рублей неустойки по иску из-за непостроенной гардеробной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ивлеева утверждала, что заплатила компании аванс в 1,1 миллиона рублей, после чего представители фирмы перестали выходить на связь, а их сайт перестал работать.

По данным SHOT, суд обязал вернуть блогеру «минимальную сумму» в 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.