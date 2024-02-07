Бывший продюсер Анны Asti и Лолиты разбился насмерть на байке

Гоша был моим коллегой, с которым мы работали вместе два года. Все, что я знаю, это то, что он разбился. Обстоятельства мне неизвестны, — сообщила Екатерина.

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай ранее сообщила, что сбила российского байкера во время отдыха на Бали. По ее словам, она ехала на машине за детьми в школу и в какой-то момент под ее колесами оказался мотоцикл. Айза рассказала, что дорога к учебному заведению оказалась настолько узкой, что для того, чтобы пропустить встречное авто, ей пришлось сдавать назад. Она подчеркнула, что в результате аварии никто не пострадал, у байка было сломало крыло. Ситуацию с поломкой она решила при помощи денежной компенсации.