Дима Масленников впервые вышел в свет после слухов о проблемах со здоровьем

Блогер Дима Масленников впервые за долгое время вышел в свет после слухов об ухудшении здоровья. Об этом сообщает Super.

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Масленников посетил мероприятие участников шоу «Импровизаторы», которое было замаскировано под премию. На нем прошла презентация нового ролика блогера.

«Я, действительно, счастлив вернуться в интернет. И у меня невероятное желание снимать для вас контент. И это желание настолько большое, что мы это делаем прямо сейчас. Потому что это не премия, это съемки моего ролика!» — заявил блогер.

В январе Telegram-канал 112 сообщал, что Масленникова госпитализировали из-за проблем с сердцем уже второй раз за неделю. Утверждалось, что специализирующийся на «охоте за привидениями» блогер почувствовал недомогание еще 10 января. Тогда скорую помощь ему вызвал таксист, но от госпитализации он отказался.

Вечером 11 января 2023 года блогер сам вызвал скорую помощь, его госпитализировали с диагнозом «наджелудочковая тахикардия». 13 января Масленников сообщил о выписке из больницы.