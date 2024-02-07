Лоза высказался об отмене концертов Орбакайте в России

Музыкант и композитор Юрий Лоза высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Лоза заявил, что Орбакайте «отменили» не из-за ее песен, и российские слушатели ничего не потеряют без выступлений артистки.

«Есть такое выражение — "Отряд не заметил потери бойца" или русская народная пословица "Баба с возу — кобыле легче"», — отметил он.

Композитор также заявил, что артисты на современной эстраде, как правило, радуются «отмене» коллег. Ведь у них в таком случае появляется больше возможностей, пояснил Лоза.

Ранее выступления Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. Общественные деятели призвали отменить концерты певицы, обвинив ее поддержке Вооруженных сил Украины.