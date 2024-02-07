Муж Блиновской ликвидирует свои компании

Компании супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея закрываются. Как сообщает Telegram-канал Shot, из 12 его организаций три уже находятся в стадии ликвидации.

По информации канала, IT-компания Блиновского «Подари мечту», расположенная в Зеленограде, задолжала 2,3 млн рублей налоговой. Погасить задолженность не позволяет блокировка семейных счетов — ни Елена, ни Алексей не могут выплатить свои долги перед ФНС. В ближайшие дни фирма перестанет существовать.

Также процедуру ликвидации проходит компания Блиновского по производству одежды «Три кошки» и организация «Аквакультура», которая занималась переработкой морепродуктов.