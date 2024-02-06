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Раскрыта стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах

Журналисты раскрыли стоимость роскошного отпуска российской телеведущей Елены Летучей на Мальдивах. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

Раскрыта стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах
© globallookpress.com

Стало известно, что 45-летняя знаменитость отдыхала в трех отелях. Так, в первую очередь звезда выбрала виллу в Soneva. На ее территории, площадь которой составляет 411 квадратных метров, присутствуют личный бассейн и терраса. Кроме того, гости могут воспользоваться персональной водной горкой. Отмечается, что проживание в течение нескольких дней составляет около 500 тысяч рублей.

Второй локацией для отдыха стал отель Soneva Fushi, в котором ведущая «Ревизорро» провела три дня, выбрав семейный люкс с бассейном. Уточняется, что цена за ночь достигает 280 тысяч рублей. После этого журналистка переместилась в новый отель Alila Kothaifaru Maldive, где за четыре ночи заплатила 600 тысяч рублей.

В декабре 2023 года журналисты раскрыли подробности роскошных вечеринок российских миллионеров в Таиланде. Выяснилось, что знаменитости и богачи регулярно с размахом отмечают Новый год на острове Пхукет, преимущественно в районе Камала. Одна из путешественниц Анна (фамилия не раскрывается) рассказала, что сходила на праздничный балет «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в районе Банг-Тао. Так, один билет обошелся ей как минимум в 8 тысяч долларов (734 тысячи рублей).

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