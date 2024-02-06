Звезды стали чаще просить встречи с Мизулиной после «голой» вечеринки

«Сейчас очень большой запрос на такие встречи, невероятный, особенно после ситуации с той самой злополучной „голой“ вечеринкой. У меня нет времени. Я встречаюсь, как видите, с молодежью, студентами, школьниками — это у меня в приоритете. Поэтому там стоит определенное количество блогеров, звезд, которые хотят побеседовать. Кстати, не все из них хулиганы и какие-то нарушители закона, у некоторых есть креативные проекты, творческие идеи. И многие из них приходили с позитивным посылом, с предложением о сотрудничестве», — пояснила Мизулина.