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Актера сериала «Игра в кальмара» будут судить за домогательства

Южнокорейский актер О Ен Су, прославившийся благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», может попасть за решетку. 79-летнего мужчину обвинили в домогательствах.

Актера сериала «Игра в кальмара» будут судить за домогательства
© КАДР ИЗ ВИДЕО

Все случилось в 2017 году. Тогда О Ен Су обнял и поцеловал некую женщину без ее согласия. Спустя время она обратилась в полицию. Прокуроры запросили для знаменитости год тюремного заключения. Приговор будет вынесен 15 марта.

Артист свою вину не признает, к тому же, чувствует себя опустошенным.

«Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль и агонию. Я чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», — цитирует О Ен Су Yonhap.

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