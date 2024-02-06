Актера сериала «Игра в кальмара» будут судить за домогательства
Южнокорейский актер О Ен Су, прославившийся благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», может попасть за решетку. 79-летнего мужчину обвинили в домогательствах.
Все случилось в 2017 году. Тогда О Ен Су обнял и поцеловал некую женщину без ее согласия. Спустя время она обратилась в полицию. Прокуроры запросили для знаменитости год тюремного заключения. Приговор будет вынесен 15 марта.
Артист свою вину не признает, к тому же, чувствует себя опустошенным.
«Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль и агонию. Я чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», — цитирует О Ен Су Yonhap.