Актера сериала «Игра в кальмара» будут судить за домогательства

Южнокорейский актер О Ен Су, прославившийся благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», может попасть за решетку. 79-летнего мужчину обвинили в домогательствах.

Все случилось в 2017 году. Тогда О Ен Су обнял и поцеловал некую женщину без ее согласия. Спустя время она обратилась в полицию. Прокуроры запросили для знаменитости год тюремного заключения. Приговор будет вынесен 15 марта.