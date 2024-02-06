Мама Заворотнюк вышла с заявлением

В звездных семьях обычно все устроено иначе. Публика считает, что в них нет такой тёплому, уюта, все построено на холодном расчете и желании пропиариться за счет отношений. Но к семье Анастасии Заворотнюк это не относится. Они с Петром Чернышевым построили замечательный брак, в котором почувствовали себя уютно не только супруги, но и их родственники.

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Мама Насти Валентина Борисовна, например, в интервью для НТВ 4-летней давности говорила о том, что живет вместе с детьми. Петр, как выяснилось, вовсе не против того, что теща 24/7 находится рядом. Наоборот. Занятой спортсмен очень благодарен ей за то, что какие-то обязанности женщина берет на себя, ведь им с женой некогда следить за каждой деталью в доме.

«Немножечко рулю, приходится. Какие-то моменты организационные. Ну, дом большой, поэтому нужно, чтобы кто-то был капитаном. Но трижды герой мира и генерал, конечно же, Настя», — с улыбкой призналась в беседе мама популярной актрисы.