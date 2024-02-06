Неизвестный попытался сорвать концерт Shaman в Екатеринбурге
Неизвестный попытался сорвать концерт Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, он позвонил с туркменского номера и заявил, что якобы заминировал здание.
Шоу прошло в воскресенье, 4 февраля. Двери площадки открыли еще в 17:00, а выход Shaman на сцену был запланирован в 19:00. Однако в один момент правоохранителям поступил подозрительный звонок — неизвестный утверждал, что в здании заложена бомба.
Полицейские оперативно осмотрели площадку и территорию вокруг нее, однако взрывчатки никакой не нашли. Эвакуация зрителей не потребовалась. Концерт в итоге состоялся. Канал отмечает, что на этом выступлении присутствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Ложное сообщение об акте терроризма»). Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.