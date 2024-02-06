Неизвестный попытался сорвать концерт Shaman в Екатеринбурге

Неизвестный попытался сорвать концерт Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, он позвонил с туркменского номера и заявил, что якобы заминировал здание.

Шоу прошло в воскресенье, 4 февраля. Двери площадки открыли еще в 17:00, а выход Shaman на сцену был запланирован в 19:00. Однако в один момент правоохранителям поступил подозрительный звонок — неизвестный утверждал, что в здании заложена бомба.

Полицейские оперативно осмотрели площадку и территорию вокруг нее, однако взрывчатки никакой не нашли. Эвакуация зрителей не потребовалась. Концерт в итоге состоялся. Канал отмечает, что на этом выступлении присутствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.