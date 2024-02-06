«Долой головокружения», — Нагиев обратился к россиянам
На протяжении долгого времени актёр Дмитрий Нагиев заставлял своих поклонников ждать каких-либо комментариев на наболевшую тему. Сказать, что фанаты наконец узнали о его позиции или услышали нечто важное, нельзя. Мужчина по-прежнему предпочитает сохранять молчание и лишь изредка балует своих подписчиков короткими репликами. Достаточно загадочными и непонятными, что, конечно же, совсем не удовлетворяет публику.
Тем не менее, не так давно Дмитрий вновь выступил с заявлением. Поводом для этого стал самый главный праздник в году. 1 января он обратился к своей аудитории, но слова артиста пользователи нашли достаточно странными.
«Долой головокружения от успехов. С Новым годом. Ждите приказов», — заявила звезда.
Намекал ли на что-то Дмитрий или хотел сделать шуточное поздравление для населения в приказной манере?
Кстати, поклонники новостей о российском шоу-бизнесе считают, что Нагиев вполне может недоговаривать. Когда тот решил уйти от зрительского внимания и окунуться в одиночество на долгий период, россияне заметили, что Нагиеву гораздо проще оставить публику в раздумьях, чем честно заявить о своей позиции. Однако, не исключено, что он не хочет говорить вслух на громкие темы, понимая, что является персоной влиятельной. Человеком, который может навязать свое мнение большому количеству людей. Злоупотреблять своей славой артист не пытается.