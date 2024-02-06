Нагиев обратился к россиянам

На протяжении долгого времени актёр Дмитрий Нагиев заставлял своих поклонников ждать каких-либо комментариев на наболевшую тему. Сказать, что фанаты наконец узнали о его позиции или услышали нечто важное, нельзя. Мужчина по-прежнему предпочитает сохранять молчание и лишь изредка балует своих подписчиков короткими репликами. Достаточно загадочными и непонятными, что, конечно же, совсем не удовлетворяет публику.

© Popcake.tv

Тем не менее, не так давно Дмитрий вновь выступил с заявлением. Поводом для этого стал самый главный праздник в году. 1 января он обратился к своей аудитории, но слова артиста пользователи нашли достаточно странными.

«Долой головокружения от успехов. С Новым годом. Ждите приказов», — заявила звезда.

Намекал ли на что-то Дмитрий или хотел сделать шуточное поздравление для населения в приказной манере?