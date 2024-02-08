Волочкова снялась в крошечном бикини среди сугробов

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенную фотографию.

48-летняя бывшая прима предстала в кадре в белом крошечном бикини, которое было украшено цветами. Анастасия Волочкова также надела голубые тапки. Балерина собрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж. Знаменитость позировала около украшенной елки на фоне своего дома.

14 января в сети появилось видео, на котором Анастасия Волочкова танцует вместе с актером Никитой Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В ролике артист встал на колени и резко сдернул с бывшей примы спортивные брюки, а после схватил ее за грудь. Анастасия Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

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На этой неделе Анастасия Волочкова показала своих завистников. Бывшая прима опубликовала скрины с никнеймами тех, кто критикует ее фотографии. У хейтеров были пустые или закрытые страницы. Знаменитость высмеяла обидчиков, назвав их «писаками-ботами».

«Заряженные недругами и злыми, мстительными, завистливыми людьми. Я даже предполагаю теперь, откуда ветер дует. Но меня это вовсе не заботит, как и прежде. У меня-то ветер перемен прекрасных! В творчестве, в команде и в жизни», — написала Волочкова.