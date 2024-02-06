Супруга звезды Голливуда Брюса Уиллиса Эмма Хеминг продолжает ухаживать за мужем. Актер борется с лобно-височной деменцией, которая отняла у него привычный образ жизни. Жена пишет книгу о том, как ухаживать за такими больными. Публикация планируется в 2025 году.

Таки образом Эмма хочет помочь людям, близкие которых столкнулись с такой же бедой. Хеминг заявила, что у нее «практически не было ресурсов или поддержки» после вердикта врачей.

Супруга Брюса Уиллиса сообщила The Sunday Paper, что сейчас у нее «гораздо больше надежды», чем раньше. Она добавила, что теперь лучше понимает эту болезнь. По словам Эммы, она подключена к «невероятному сообществу поддержки». Свою будущую книгу она назвала вдумчивым и вдохновляющим руководство для тех, кому тоже нужна помощь.