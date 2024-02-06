Бьянка собирается подать в суд на музыкальный лейбл

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) планирует подать в суд на музыкальный лейбл, который якобы не выплачивал ей деньги. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

По словам артистки, по каждому объекту смежного или авторского права есть особая классификация платежа в отчете — по авторскому праву. О его существовании Бьянка узнала, когда открыла собственный лейбл и стала подписывать прямые контракты с контрагентами, в том числе с Российским авторским обществом (РАО) — там о невыплаченных деньгах ей и рассказали.

«Мы начали задавать вопросы нашему лейблу, с которым на тот момент оставался действующий контракт, почему эти деньги ранее не были выплачены. Разобрались — и были в шоке! Выпили шампанского, потом еще посмотрели, а потом решили, что подадим в суд», — заявила исполнительница.

Знаменитость отметила, что схожие проблемы были и с другими музыкальными лейблами, с которыми она сотрудничала. Общий долг исчисляется в десятки миллионов рублей.

«Примерно, я думаю, мне должны были выплатить плюс ко всему тому, что уже выплатили, миллионов пятьдесят. Но это было не только за авторское право», — подчеркнула она.