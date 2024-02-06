Поклонники подарили SHAMAN танк Т-14

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 4 февраля дал концерт в Нижнем Тагиле. Послушать песни исполнителя пришли работники «Уралвагонзавода», которые решили сделать исполнителю памятный презент — макет отечественного танка Т-14 «Армата». Видео с выступления появилось на странице завода во «ВКонтакте».

У артистов такого уровня всегда крайне напряженный график, в котором всё расписано буквально по секундам. Однако SHAMAN перед началом концерта специально выделил время и пообщался с молодыми работниками «Уралвагонзавода», — отметили на предприятии.

Певец приехал на Урал с программой «Я русский». На концерте в Нижнем Тагиле все места в зале были заняты. Люди выражали артисту благодарность, а SHAMAN в ответ назвал всех зрителей родными и близкими людьми. Артист исполнил 19 песен, в том числе наиболее известные хиты «Встанем» и «Я русский». Кроме того, SHAMAN спел гимн России вместе с залом, а композицию «Спасибо» исполнил на бис в знак благодарности своим поклонникам.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что Ярослава Дронова проверяет Министерство внутренних дел после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным канала, мужчина усмотрел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), так как музыкант появляется в кадре с подкрашенными глазами.