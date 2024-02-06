Телеведущая Виктория Боня упала на лестнице
Телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня упала на лестнице. Знаменитость рассказала об этом поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
44-летняя Виктория Боня выложила видео, в котором показала момент падения с лестницы. Телеведущая шла с бокалом, споткнулась и упала. Модель разбила бокал и приземлилась на ступеньку. В этот момент к блогерше подбежал мужчина, чтобы помочь ей подняться. Виктория Боня начала смеяться из-за ситуации.
«На счастье», — написала Боня.
На программе «Злые языки» знаменитость рассказала, что Вера Брежнева якобы занималась эскортом в 2011 году. По словам телеведущей, ее друг обращался к певице, однако был шокирован ее расценками.
«Вера хочет в подарок часы». То есть предлагалось подарить сначала эти часы, которые стоили там тоже под $70 тысяч. И дальше она придет на свидание, но если она захочет, то она пойдет дальше. Если чек не понравится, то нет. В итоге, он (друг), когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч и без гарантии, он сказал: «Спасибо, до свидания», — поделилась Боня.
Спустя несколько дней Вера Брежнева отреагировала на обвинения модели. Артистка потроллила Боню.