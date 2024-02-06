Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода

Комик Харламов заявил, что хорошо общается с актрисой Асмус
Комик Гарик Харламов на шоу «Натальная карта» прокомментировал отношения со своей бывшей женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает «СтарХит».
На программе таролог Олеся Иванченко проанализировала натальную карту Гарика Харламова и рассказала, какая женщина ему подходит. По словам Иванченко, шоумену нужна возлюбленная «с характером», с которой возможна «интеллектуальная дуэль».
«Спор с тобой задача не из легких. Тебя нужно уметь грамотно обхитрить», — сказала Олеся Иванченко.
Гарик Харламов ответил, что так с ним поступала бывшая жена.
«Слушайте, я обожаю шутить про это все дело. Но мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, мы прекрасно общаемся. Чисто юмор», — заверил комик.
Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Комик и актриса снялись вместе на дне рождении дочери.
На прошлой неделе актриса Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях личную переписку с бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым.