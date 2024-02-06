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Комик Харламов заявил, что хорошо общается с актрисой Асмус

Комик Гарик Харламов на шоу «Натальная карта» прокомментировал отношения со своей бывшей женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает «СтарХит».

Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода
© Газета.Ru

На программе таролог Олеся Иванченко проанализировала натальную карту Гарика Харламова и рассказала, какая женщина ему подходит. По словам Иванченко, шоумену нужна возлюбленная «с характером», с которой возможна «интеллектуальная дуэль».

«Спор с тобой задача не из легких. Тебя нужно уметь грамотно обхитрить», — сказала Олеся Иванченко.

Гарик Харламов ответил, что так с ним поступала бывшая жена.

«Слушайте, я обожаю шутить про это все дело. Но мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, мы прекрасно общаемся. Чисто юмор», — заверил комик.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Комик и актриса снялись вместе на дне рождении дочери.

На прошлой неделе актриса Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях личную переписку с бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым.

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