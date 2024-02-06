Коллеги опубликовали редкое фото Жанны Фриске

Жанну Фриске продолжают любить и уважать. Несмотря на то, что ее нет с 2015 года, коллеги с теплотой вспоминают о ней, отмечая, что Жанна умела по-настоящему дружить, выражать эмоции и чувства. Недавно Виктория Дайнеко опубликовала в своем блоге фотографию с еще совсем молодыми товарищами, среди которых также была и певица Фриске.

Она, как и всегда, была неподражаема. Для своего образа выбрала черный цвет в одежде, который дополнялся легкой маечкой в серебряном оттенке. Жанна грамотно подобрала аксессуары, которые в то время имели самый трендовый дизайн. Еще один элемент ее гардероба — тонкая и очень элегантная шапочка. Как отметила публика в комментариях к фото, благодаря тому, что у Фриске было открыто лицо, можно было хорошо разглядеть ее макияж и прекрасную улыбку.