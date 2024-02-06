Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снялась в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 34-летняя звезда «Честного развода» позировала в черном пальто и бейсболке. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила солнцезащитными очками асимметричной формы и макияжем с акцентом на глазах.