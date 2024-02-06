В Башкирии школьник спас маленькую сестру от похитителя

«Зайдя за угол дома, он резко схватил девочку и попытался утащить с собой, протащил пару метров, но затем школьницу вырвал из рук похитителя ее брат. Мужчина сразу после этого убежал. Врачи диагностировали у девочки ушиб запястья», — пишет канал.