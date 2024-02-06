В Башкирии школьник спас маленькую сестру от похитителя

В Башкирии школьник вырвал маленькую сестру из рук похитителя в балаклаве
Башкирский школьник спас свою семилетнюю сестру от неизвестного в балаклаве. Парень смог буквально вырвать девочку из рук похитителя.
По данным Shot, инцидент произошел в Стерлитамаке во дворе дома по улице Артема. Брат с сестрой возвращались из школы. В какой-то момент за ними начал идти неизвестный мужчина в балаклаве.
«Зайдя за угол дома, он резко схватил девочку и попытался утащить с собой, протащил пару метров, но затем школьницу вырвал из рук похитителя ее брат. Мужчина сразу после этого убежал. Врачи диагностировали у девочки ушиб запястья», — пишет канал.
Сейчас похитителя в зеленой куртке, синих штанах и светло-серой шапке ищет полиция.
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